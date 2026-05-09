В российском регионе прошел первый в мире «Бессмертный полк» по бездорожью

На Чукотке прошел первый в мире «Бессмертный полк» по бездорожью на вездеходах

На Чукотке состоялся первый в мире «Бессмертный полк» на вездеходах по бездорожью. Участники акции провезли с собой портреты героев Великой Отечественной войны, сообщает региональное правительство.

«Мощные машины пересекли заснеженные просторы с портретами героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в годы войны жители Чукотки активно трудились в тылу, обеспечивая фронт оловом и продуктами питания. Грузы из оленеводческих хозяйств доставляли на пункты сбора каюры на собачьих упряжках.

«Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю», — рассказали организаторы акции.

Один из участников акции, водитель Владислав Сизоков, рассказал, что его отец с самого первого дня прошел всю войну в качестве пулемётчика и вернулся домой в 1945 году после ранения. По его словам, ветеран был награжден двумя орденами Славы, а также медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и «За оборону Ленинграда».

Ранее сообщалось, что отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин — вошел в состав виртуального «Бессмертного полка» в период пандемии, и по сей день включен в этот список.