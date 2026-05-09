17:04, 9 мая 2026Россия

В центре Москвы прошел флешмоб в честь Дня Победы

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Флешмоб в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Международный флешмоб состоялся на Старом Арбате. Как передает корреспондент российского информационного агентства, большое количество участников мероприятия вместе развернули 81-метровую георгиевскую ленту под песни, посвященные Великой Отечественной войне.

После мероприятия начался концерт, посвященный Дню Победы, на котором с приветственным словом к собравшимся обратились директор фонда «Спорт начинается с детей» Диана Полонская и замглавы МИД России Александр Алимов.

Ранее сообщалось, что на шествие «Бессмертного полка» в городах Приднестровья собрались 105 тысяч человек. При этом всего в Приднестровье проживают около 455 700 человек.

