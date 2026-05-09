09:00, 9 мая 2026

Существование двух Дней Победы в Азербайджане объяснили

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В календаре праздничных дат Азербайджана после 2020 года отмечают сразу два Дня Победы — 9 мая, День Победы над фашизмом, и 8 ноября, День Победы в Отечественной войне. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала руководитель сектора кавказских исследований Института Китая и современной Азии РАН, заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

8 ноября в Азербайджане связано со Второй карабахской войной 2020 года и возвращением Шуши. И в последнее время более торжественные мероприятия и военные парады проходят именно в этот день, а не 9 мая.

«Так формируется новая иерархия памяти: советская Победа сохраняет значение, но главной мобилизующей датой теперь стал день, связанный с Карабахом», — подчеркнула политолог.

Вместе с тем память о победе над нацизмом в республике также сохраняется, но особое внимание уделяется участию азербайджанцев в боевых действиях и роли бакинской нефти. «Советская антифашистская память в Азербайджане не отменена. Она встроена в государственный патриотический канон», — отметила эксперт.

Ранее Евгения Горюшина рассказала об особенностях Дня Победы в Армении. Ранее он также включал память о конфликте в Нагорном Карабахе, но теперь центральной в риторике армянских властей стала формула «Победа и мир».

