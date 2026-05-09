20:59, 9 мая 2026Мир

Захарова вспомнила Пугачеву после слов экс-премьера Польши о Зеленском

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера об указе президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющем» провести парад Победы в Москве. Свою реакцию она опубликовала в Telegram-канале.

По словам Миллера, разрешать России проводить парад в своей же столице и в собственный праздник так же глупо, как выдавать Японии разрешение на цветение сакуры или Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов.

«Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну "разрешает" Пугачева?» — пошутила Захарова, напомнив о ежегодной традиции певицы символически «позволять» весне наступить.

Ранее экс-премьер Польши высмеял указ Зеленского о «позволении» России провести парад Победы, сравнив его с заявлением «обиженного завхоза летнего лагеря».

