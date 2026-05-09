08:22, 9 мая 2026Мир

Захарова заявила о единстве народа России в противостоянии угрозам Зеленского

Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС заявила о том, что народ России един в противостоянии угрозам президента Украины Владимира Зеленского.

Дипломат ответила на вопрос о личном отношении к угрозам в преддверии Парада Победы. Она отметила, что никакого расхождения с официальной точкой зрения у нее нет, равно как и внутренней недосказанности.

Захарова добавила, что к этому так же относится все страна, что является великим счастьем.

«У каждого есть своя история, но отношение к неприятию угроз, к недопустимости переписывания и предания забвению истории и страны, и наших конкретных семей, мне кажется, является самой общей эмоцией всей страны», — сказала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что ненависть некоторых жителей и политиков стран Европы к празднованию Дня Победы 9 мая проплачена.

