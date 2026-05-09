МИД прокомментировал слова Трампа о победе США во Второй мировой войне

Захарова: Трамп опрокинул вассалов в Европе прокламацией о Второй мировой войне

Американский президент Дональд Трамп, назвав разгром Третьего рейха победой США над злом в Европе, «опрокинул на пол» европейских вассалов Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она поделилась своим мнением в Telegram-канале.

По словам дипломата, Трамп считает, что 8 мая празднуется победа «над тиранией и злом в Европе», которая якобы была достигнута благодаря США и их союзникам.

«Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой четко сказал, опрокинув вассалов на пол», — подчеркнула Захарова.

Ранее Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы США во Второй мировой войне.