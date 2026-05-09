Журова оценила отказ чешского спортсмена от церемонии награждения из-за россиянина

Журова назвала отказ Фуксы от церемонии награждения из-за Петрова неспортивным

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила поведение олимпийского чемпиона чеха Мартина Фуксы, который отказался выходить на награждение с российским каноистом Захаром Петровым. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если бы это был спортсмен не из Чехии, то, возможно, было бы по‑другому. Я думаю, дело в том, что он из Чехии», — заявила Журова. Она назвала поведение Фуксы неспортивным, так как он не должен оценивать решения судей.

По итогам гонки на 1000 метров, которая состоялась в рамках этапа Кубка мира в Венгрии, Фукса финишировал первым, а Петров — вторым. Разница между ними составила 0,01 секунды. После фотофиниша было решено наградить золотыми медалями обоих спортсменов, но Фукса пропустил церемонию, и она прошла без его участия.

Петрову 23 года. К текущему моменту он пять раз побеждал на чемпионатах мира.