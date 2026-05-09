Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:48, 9 мая 2026Спорт

Журова оценила отказ чешского спортсмена от церемонии награждения из-за россиянина

Журова назвала отказ Фуксы от церемонии награждения из-за Петрова неспортивным
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Мартин Фукса

Мартин Фукса. Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила поведение олимпийского чемпиона чеха Мартина Фуксы, который отказался выходить на награждение с российским каноистом Захаром Петровым. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если бы это был спортсмен не из Чехии, то, возможно, было бы по‑другому. Я думаю, дело в том, что он из Чехии», — заявила Журова. Она назвала поведение Фуксы неспортивным, так как он не должен оценивать решения судей.

По итогам гонки на 1000 метров, которая состоялась в рамках этапа Кубка мира в Венгрии, Фукса финишировал первым, а Петров — вторым. Разница между ними составила 0,01 секунды. После фотофиниша было решено наградить золотыми медалями обоих спортсменов, но Фукса пропустил церемонию, и она прошла без его участия.

Петрову 23 года. К текущему моменту он пять раз побеждал на чемпионатах мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин согласился встретиться с Зеленским

    Путин заявил о сложном положении России из-за конфликта Ирана и США

    Путин рассказал о желании Запада что-нибудь оттяпать у России

    Путин назвал отправную точку событий на Украине

    Фицо передал Путину сигналы Зеленского о готовности ко встрече

    Путин назвал важного партнера России

    Путин назвал предпочтительного переговорщика между Россией и Европой

    Журова оценила отказ чешского спортсмена от церемонии награждения из-за россиянина

    Путин высказался о завершении конфликта на Украине

    Путин оценил планы Армении вступить в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok