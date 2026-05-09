Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:58, 9 мая 2026Спорт

Чешский каноист увидел россиянина на церемонии награждения и не пришел туда

Чешский каноист Фукса пропустил из-за россиянина награждение на этапе Кубка мира
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Мартин Фукса

Мартин Фукса. Фото: Yara Nardi / Reuters

Чешский каноист Мартин Фукса увидел россиянина Захара Петрова на церемонии награждения и не пришел туда. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам гонки на 1000 метров, которая состоялась в рамках этапа Кубка мира в Венгрии, Фукса финишировал первым, а Петров — вторым. Разница между ними составила 0,01 секунды. После фотофиниша было решено наградить золотыми медалями обоих спортсменов, но Фукса решил пропустить церемонию. Таким образом, она прошла без его участия.

Петрову 23 года. К текущему моменту он пять раз побеждал на чемпионатах мира.

В середине апреля сборная Украины по водному поло бойкотировала матч с российской командой за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. В результате ей присудили техническое поражение со счетом 0:5.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о послании Зеленского Путину

    Кремль объявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

    Акции «Бессмертный полк» пройдут в двух европейских городах

    Чешский каноист увидел россиянина на церемонии награждения и не пришел туда

    В Минобороны сообщили о нарушении ВСУ перемирия

    В ВСУ пригрозили ударами по Сибири после перемирия

    «Роскосмос» опубликовал поздравление Баканова

    CNN заявил об участии лидера Ирана в разработке стратегии переговоров с США

    В Кремле начались переговоры Путина с европейским лидером

    Назван популярный у москвичей способ защиты от клещевых инфекций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok