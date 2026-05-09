Чешский каноист увидел россиянина на церемонии награждения и не пришел туда

Чешский каноист Фукса пропустил из-за россиянина награждение на этапе Кубка мира

Чешский каноист Мартин Фукса увидел россиянина Захара Петрова на церемонии награждения и не пришел туда. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам гонки на 1000 метров, которая состоялась в рамках этапа Кубка мира в Венгрии, Фукса финишировал первым, а Петров — вторым. Разница между ними составила 0,01 секунды. После фотофиниша было решено наградить золотыми медалями обоих спортсменов, но Фукса решил пропустить церемонию. Таким образом, она прошла без его участия.

Петрову 23 года. К текущему моменту он пять раз побеждал на чемпионатах мира.

В середине апреля сборная Украины по водному поло бойкотировала матч с российской командой за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. В результате ей присудили техническое поражение со счетом 0:5.