Путин высказался о восстановлении отношений с Европой

Путин заявил о надежде на восстановление отношений со странами ЕС

Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Европой в будущем. Об этом он заявил в рамках пресс-подхода, пишет РИА Новости.

По его словам, Москва всегда строила с Европой отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. «Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы», — отметил Путин.

Российский лидер также считает, что в конечном счете все-таки отношения со многими странами, пытающимися сейчас предать отношения с Россией, могут быть восстановлены.

Ранее Владимир Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Кроме того, глава государства выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его мнению, такая встреча может пройти как в Москве, так и «в третьей стране».