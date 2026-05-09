Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 9 мая 2026Мир

Путин высказался о восстановлении отношений с Европой

Путин заявил о надежде на восстановление отношений со странами ЕС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Европой в будущем. Об этом он заявил в рамках пресс-подхода, пишет РИА Новости.

По его словам, Москва всегда строила с Европой отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. «Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы», — отметил Путин.

Российский лидер также считает, что в конечном счете все-таки отношения со многими странами, пытающимися сейчас предать отношения с Россией, могут быть восстановлены.

Ранее Владимир Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Кроме того, глава государства выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его мнению, такая встреча может пройти как в Москве, так и «в третьей стране».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин согласился встретиться с Зеленским

    Путин рассказал о «достойных словах» Трампа о Дне Победы

    Путин оценил роль Трампа в урегулировании на Украине

    На Украине отреагировали на заявление Путина о встрече с Зеленским

    На Украине пришли к ужасающему решению на фоне проблем ВСУ

    Иран выдвинул десять условий участия сборной в чемпионате мира

    В Финляндии оценили слова Путина о встрече с Зеленским

    Путин высказался о попытках Европы принизить вклад СССР

    Путин заявил о попавшем в колею Западе

    В Госдуме прокомментировали указ Зеленского о параде Победы в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok