00:54, 10 мая 2026

В России обратили внимание на изменение в позиции Европы по Украине

Марина Совина
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Европейские страны на площадке ОБСЕ уже не говорят о необходимости своего участия в переговорах по Украине. На это обратил внимание постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Он отметил, что прежде многие европейцы во время выступлений требовали выделить им место за переговорным столом, а также заявляли, что Евросоюз (ЕС) должен участвовать в предоставлении гарантий безопасности. «Сейчас из последних выступлений это уже не следует», — рассказал дипломат.

При этом, по его словам, после последних переговорных маневров США в высказываниях европейских политиков прослеживается иллюзия, что они еще могут нанести «стратегическое поражение» России.

«Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», — сказал Полянский.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил о паузе в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он сообщил, что договоренностей о следующем раунде встреч на данный момент не достигнуто.

