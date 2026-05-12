16:42, 12 мая 2026

Автовладельцев предупредили о сниженной видимости на дорогах Москвы

МЧС: В Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В период с 21 часа вторника, 12 мая, до 9 часов утра среды, 13 мая, местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Об этом предупредили в Telegram-канале столичного управлении МЧС.

Автовладельцев предупредили об ухудшении видимости на автомагистралях, пробках и росте количества ДТП. Управляя автотранспортом при неблагоприятных погодных условиях, москвичам посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Следует избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.

Ранее москвичам предсказали дождливую погоду до конца недели.

