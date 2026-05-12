12:11, 12 мая 2026Россия

Число жертв удара ВСУ по российскому городу в 1000 километров от границы выросло

Степанов: Жертвами удара ВСУ по Чебоксарам 5 мая стали три человека
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чебоксарам, осуществленного 5 мая, выросло до трех. Свежие данные опубликовал вице-премьер регионального правительства Владимир Степанов в Telegram.

Согласно официальной информации, еще 44 человека получили травмы. Основная часть пострадавших находится на амбулаторном лечении. В стационарах восстанавливаются девять раненых. «Совместными усилиями правительства республики, администрации города Чебоксары и всех профильных служб мы продолжаем оперативно решать возникающие вопросы и оказывать всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим», — заверил Степанов.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Согласно официальным данным, повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детские сады и колледж.

