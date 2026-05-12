Силовые структуры
16:19, 12 мая 2026

Дагестанские чиновники ответят за халатность из-за опрокинувшихся в канал машин

В отношении чиновников мэрии Махачкалы возбудили дело из-за барьеров у канала
Владимир Седов
Владимир Седов

Кадр: СУ СК России по Республике Дагестан

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников из мэрии Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, должностные лица администрации и муниципальных казенных учреждений, в чьи обязанности входит организация дорожной деятельности и благоустройство территорий, халатно выполнили свою работу. В частности, не были установлены дорожные барьеры вдоль канала имени Октябрьской революции, что привело к неоднократным случаям опрокидывания транспорта в канал.

Ранее было возбуждено уголовное дело после обрушения многоэтажного жилого дома в Махачкале во время обильных дождей.

