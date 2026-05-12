Даня Милохин скатился с детской горки и лишился зуба

Блогер Даня Милохин заявил, что сломал зуб, скатившись с детской горки

Блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, лишился переднего зуба. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Милохин опубликовал фотографию, на которой видно, что у него нет переднего зуба. Блогер уточнил, что сломал его, скатившись с детской горки. «Мы, короче, сейчас купались в бассейне, и там есть горка для детей. (...) Я не увидел балку, и как я об эту балку [ударился], и зуб [сломался]. Зато с горочки скатился», — рассказал блогер.

Ранее Милохин показал фото в форменной одежде доставщика еды. В подписи к фотографии он призвал подписчиков не стесняться зарабатывать деньги.

В ноябре 2025 года блогер заявил, что работает в Дубае таксистом и курьером. При этом Милохин не уточнил, говорил ли он серьезно или шутил.