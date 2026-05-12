15:33, 12 мая 2026

Девушка вырвалась из зубов крокодила

Олег Парамонов
Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Уттар-Прадеш девушка вырвалась из зубов крокодила. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Инцидент произошел в округе Алигарх. Крокодил схватил 19-летнюю Суман, когда та косила траву у реки, и попытался утащить ее в воду. Девушка принялась бить хищника свободной рукой по глазам и звать на помощь.

На крики прибежала тетя пострадавшей и ударила хищника по глазу серпом. После этого крокодил отпустил Суман и уполз обратно в реку.

Девушку доставили в медицинский центр, откуда направили в районную больницу. Крокодил серьезно повредил ей правую руку.

Ранее сообщалось, что в ЮАР в брюхе крокодила нашли пропавшего бизнесмена, а также шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуке. Ни одна из них не принадлежала погибшему.

