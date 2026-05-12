Ермак объяснил полученное подозрение в коррупции

Бывший СССР
14:49, 12 мая 2026

Ермак: Предъявленное НАБУ подозрение связано с давлением на правоохранителей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак связал предъявленное ему обвинение с давлением на правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер.UA».

«В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять в отношении меня конкретные процессуальные решения», — объяснил он.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.

Адвокат Ермака Игорь Фомин прокомментировал ситуацию. Он также считает, что обвинение спровоцировано публичным давлением.

