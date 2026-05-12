Футболист «Динамо» рассказал об удавшейся мести «Краснодару»

09:16, 12 мая 2026

Футболист «Динамо» Бителло рассказал об удавшейся мести «Краснодару» в матче РПЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболист московского «Динамо» Бителло оценил домашнюю победу над «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.

«Если честно, я считаю, что мы сумели отомстить "Краснодару", в какой-то мере, за все, что тогда произошло. Возможно, этой победой мы лишили их чемпионства», — заявил бразилец. По его словам, теперь к титулу в РПЛ ближе «Зенит».

Матч прошел в понедельник, 12 мая. «Динамо» одержало победу со счетом 2:1, и «Краснодар» за тур до конца чемпионата отстает от лидирующего «Зенита» на два очка.

В мае 2024 года «Динамо» в последнем туре РПЛ на выезде играло с «Краснодаром». Для завоевания титула москвичам было достаточно ничьей, но они потерпели поражение (0:1) и завершили сезон на третьем месте.

