Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:30, 12 мая 2026Забота о себе

Гинеколог рассказал о причине появления «старческого» запаха тела

Гинеколог Лубнин: Обычное мыло не может устранить «старческий» запах тела
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Дмитрий Лубнин рассказал о причине появления «старческого» запаха тела и подсказал способ от него избавиться. Об этом врач написал в своем блоге на платформе «Дзен».

По словам специалиста, после 40-45 лет кожа начинает вырабатывать больше жирных кислот, которые с годами начинают интенсивнее окисляться и образовывать вещество 2-ноненаль. Врач указал, что именно оно связано с характерным восковым и слегка старческим запахом. «Обычное мыло или гель для душа часто не могут полностью устранить этот запах», — отметил Лубнин.

Гинеколог добавил, что у женщин изменения особенно заметны в период перименопаузы и менопаузы, так как снижение уровня эстрогенов влияет на работу сальных желез, а кожа становится более сухой и чувствительной. Кроме того, меняется кислотность поверхности кожи, из-за чего активнее размножаются бактерии, усиливающие неприятный оттенок запаха. Врач подчеркнул, что это естественный биологический процесс, а не признак опасного заболевания.

Материалы по теме:
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023

По словам Лубнина, полностью остановить возрастные изменения невозможно, однако уменьшить выраженность проблемы реально. Для этого он посоветовал поддерживать водный баланс, использовать увлажняющие средства и антиоксиданты, а также использовать средства ухода с экстрактом зеленого чая или хурмы. Они содержат танины, которые нейтрализуют 2-ноненаль.

Также врач отметил, что гормональная терапия в период менопаузы может положительно влиять на состояние кожи и ее запах.

Ранее уролог-андролог Тимур Бицоев рассказал, какие серьезные заболевания могут вызывать жжение в промежности и уретре. По его словам, частой причиной этого симптома является воспалительный процесс в органах мочеполовой системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известная российская певица оказалась на допросе

    В Армении высказались о «разводе» с Россией

    Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

    Людям старше 50 назвали продукты для здоровья суставов и костей

    53-летняя туристка попала под лавину на пятой по высоте горе планеты и не выжила

    В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

    Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

    Полицейские угрожали россиянину с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане

    Российский «Аркодим» сократит стоимость поражения цели в тысячу раз

    Дагестанские чиновники ответят за халатность из-за опрокинувшихся в канал машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok