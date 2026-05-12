Гинеколог рассказал о причине появления «старческого» запаха тела

Гинеколог Лубнин: Обычное мыло не может устранить «старческий» запах тела

Гинеколог Дмитрий Лубнин рассказал о причине появления «старческого» запаха тела и подсказал способ от него избавиться. Об этом врач написал в своем блоге на платформе «Дзен».

По словам специалиста, после 40-45 лет кожа начинает вырабатывать больше жирных кислот, которые с годами начинают интенсивнее окисляться и образовывать вещество 2-ноненаль. Врач указал, что именно оно связано с характерным восковым и слегка старческим запахом. «Обычное мыло или гель для душа часто не могут полностью устранить этот запах», — отметил Лубнин.

Гинеколог добавил, что у женщин изменения особенно заметны в период перименопаузы и менопаузы, так как снижение уровня эстрогенов влияет на работу сальных желез, а кожа становится более сухой и чувствительной. Кроме того, меняется кислотность поверхности кожи, из-за чего активнее размножаются бактерии, усиливающие неприятный оттенок запаха. Врач подчеркнул, что это естественный биологический процесс, а не признак опасного заболевания.

По словам Лубнина, полностью остановить возрастные изменения невозможно, однако уменьшить выраженность проблемы реально. Для этого он посоветовал поддерживать водный баланс, использовать увлажняющие средства и антиоксиданты, а также использовать средства ухода с экстрактом зеленого чая или хурмы. Они содержат танины, которые нейтрализуют 2-ноненаль.

Также врач отметил, что гормональная терапия в период менопаузы может положительно влиять на состояние кожи и ее запах.

Ранее уролог-андролог Тимур Бицоев рассказал, какие серьезные заболевания могут вызывать жжение в промежности и уретре. По его словам, частой причиной этого симптома является воспалительный процесс в органах мочеполовой системы.