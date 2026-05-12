14:44, 12 мая 2026Экономика

Главным поставщиком сладостей в Россию оказалась страна НАТО

РИА Новости: Экспорт сладостей из ФРГ в Россию достиг почти $346 млн в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Dragan Mujan / Shutterstock / Fotodom  

По итогам прошлого года суммарные объемы экспорта сладостей из Германии в Россию достигли почти 346 миллионов долларов в денежном выражении. О том, что страна НАТО оказалась главным поставщиком этой продукции в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

За отчетный период немецкие экспортеры отправили в Россию шоколад, карамель и сладкую выпечку на общую сумму в 345,9 миллиона долларов. В топ-3 крупнейших иностранных поставщиков также вошли Италия (162,1 миллиона) и Китай (151,4 миллиона).

Следом за ними в рейтинге расположились Турция с результатом в 151 миллион долларов и Польша (146,8 миллиона). Таким образом, в списке ведущих экспортеров сладостей в Россию оказались сразу три страны НАТО.

В самой России граждане в последнее время стали чаще отказываться от шоколада в пользу более бюджетных лакомств. По итогам прошлого года продажи плиток на внутреннем рынке сократились на 15 процентов в натуральном выражении. Тенденция, отмечают эксперты, продолжается второй год кряду. В 2024 году снижение продаж составило 6 процентов. Подобная динамика наблюдается на фоне нехватки какао-бобов на мировых рынках и роста издержек отечественных производителей, констатировали аналитики.

