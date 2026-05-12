Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 12 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Изменение позиции Зеленского по выводу ВСУ из Донбасса объяснили

Политолог Журавлев: Зеленский передумал отдавать Донбасс из-за поддержки Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году изменил позицию по Донбассу, потому что предположил, что сможет закончить войну, не отдав его, полагает политолог Дмитрий Журавлев. Почему политик передумал, он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила о том, что Зеленский согласился в ходе переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году «отдать Донбасс», чтобы завершить конфликт. Сейчас же, указала она, президент говорит о невозможности такой уступки.

По словам политолога, в 2022 году Зеленский пришел к переговорам с идеей ликвидации войны, потому что исходил из того, что выиграть ее невозможно.

«Ему сказали: нет, парень, есть же Европа, есть Америка, они помогут. С этими тезисами начали наезжать западные политики: не бойся, Володя, поддержим, прикроем, поможем, а еще и денег дадим, при чем не Украине, а тебе лично. Сейчас Зеленский очень богатый человек, и понятно, выбор "война и деньги" или "мир и бедность" он сделал очевидно в пользу войны. Он по-своему очень последователен в том, что из всего, что его окружает, не имеет значения ничего кроме его личной выгоды», — поделился Журавлев.

Материалы по теме:
«Жужжат прямо за окнами» В Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация из-за украинских дронов. Как под их ударами выживают люди?
«Жужжат прямо за окнами»В Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация из-за украинских дронов. Как под их ударами выживают люди?
30 марта 2026
«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
«Нужен мир, не перемирие»Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
15 апреля 2026

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что Зеленский явно поменялся за время у власти. Он напомнил, как после прихода на пост президента украинский лидер анонсировал свой первый визит в Москву.

«Он сразу сказал: "Я поеду в Москву". Его за язык никто не тянул, никто от него этого не требовал. Это была его инициатива. Потом набежали старшие братья из Евросоюза и объяснили ему: "Зачем ты это делаешь?", как и потом со стамбульскими соглашениями. Стоило только до чего-то договориться, как прибежал какой-нибудь [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, и от этих договоренностей ничего не осталось», — высказался эксперт.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель также рассказывала, что политик хотел выстроить пропаганду в стране так же, как это сделал рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Москалькова заявила о проблемах участников СВО с получением выплат

    Даня Милохин скатился с детской горки и лишился зуба

    Страна БРИКС научилась зарабатывать полмиллиарда долларов в час

    Раскрыты задачи сбитого ВС России украинского Saab 340

    Появились новые подробности о причастности жены Зеленского к продаже украинских детей

    В Армении заявили об «очень даже определившейся» позиции по поводу участия в ЕАЭС

    44-летняя голливудская актриса родила третьего ребенка

    Поставщик оружия на Украину увеличил выпуск дронов-камикадзе

    Изменение позиции Зеленского по выводу ВСУ из Донбасса объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok