Политолог Журавлев: Зеленский передумал отдавать Донбасс из-за поддержки Запада

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году изменил позицию по Донбассу, потому что предположил, что сможет закончить войну, не отдав его, полагает политолог Дмитрий Журавлев. Почему политик передумал, он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила о том, что Зеленский согласился в ходе переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году «отдать Донбасс», чтобы завершить конфликт. Сейчас же, указала она, президент говорит о невозможности такой уступки.

По словам политолога, в 2022 году Зеленский пришел к переговорам с идеей ликвидации войны, потому что исходил из того, что выиграть ее невозможно.

«Ему сказали: нет, парень, есть же Европа, есть Америка, они помогут. С этими тезисами начали наезжать западные политики: не бойся, Володя, поддержим, прикроем, поможем, а еще и денег дадим, при чем не Украине, а тебе лично. Сейчас Зеленский очень богатый человек, и понятно, выбор "война и деньги" или "мир и бедность" он сделал очевидно в пользу войны. Он по-своему очень последователен в том, что из всего, что его окружает, не имеет значения ничего кроме его личной выгоды», — поделился Журавлев.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что Зеленский явно поменялся за время у власти. Он напомнил, как после прихода на пост президента украинский лидер анонсировал свой первый визит в Москву.

«Он сразу сказал: "Я поеду в Москву". Его за язык никто не тянул, никто от него этого не требовал. Это была его инициатива. Потом набежали старшие братья из Евросоюза и объяснили ему: "Зачем ты это делаешь?", как и потом со стамбульскими соглашениями. Стоило только до чего-то договориться, как прибежал какой-нибудь [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, и от этих договоренностей ничего не осталось», — высказался эксперт.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель также рассказывала, что политик хотел выстроить пропаганду в стране так же, как это сделал рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.

