Критик назвал причину падения спроса на женские группы

Сергей Соседов объяснил падение популярности женских групп неактуальностью

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему, по его мнению, в России практически не осталось женских групп. Об этом он рассказал ОСН.

Соседов заявил, что сам формат герлз-бендов остался в прошлом, потому что их творчество быстро приедается.

«Вспомните "ВИА Гра". Где она? Ее нет! Философия коллектива себя изжила, нельзя 15 лет продавать разврат, когда товарный вид, грубо говоря, далеко не свежий. Вместо того, чтобы возрождать народные песни, лезем в гламур. Его и без того хватает», — заявил критик.

Также он уточнил, что любая женская группа интересна зрителю только первые пять лет. «Потом начинается творческий кризис и эксперименты, которые плохо заканчиваются», — добавил Соседов.

