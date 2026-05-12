20:52, 12 мая 2026

Критик назвал причину падения спроса на женские группы

Сергей Соседов объяснил падение популярности женских групп неактуальностью
Андрей Шеньшаков

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom  

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему, по его мнению, в России практически не осталось женских групп. Об этом он рассказал ОСН.

Соседов заявил, что сам формат герлз-бендов остался в прошлом, потому что их творчество быстро приедается.

«Вспомните "ВИА Гра". Где она? Ее нет! Философия коллектива себя изжила, нельзя 15 лет продавать разврат, когда товарный вид, грубо говоря, далеко не свежий. Вместо того, чтобы возрождать народные песни, лезем в гламур. Его и без того хватает», — заявил критик.

Также он уточнил, что любая женская группа интересна зрителю только первые пять лет. «Потом начинается творческий кризис и эксперименты, которые плохо заканчиваются», — добавил Соседов.

Ранее критик Соседов назвал конфликт певиц Любови Успенской и Люси Чеботиной мышиной возней. Он отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала.

