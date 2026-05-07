Конфликт Чеботиной и Успенской назвали мышиной возней

Критик Соседов назвал конфликт певиц Успенской и Чеботиной мышиной возней

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его «мышиной возней». «Глубоко безразличны подобные конфликты. Мышиная возня, недостойная ни малейшего внимания», — заявил критик.

Изначально конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что «не может терпеть» Чеботину.

Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию.