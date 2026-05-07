Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:08, 7 мая 2026Культура

Конфликт Чеботиной и Успенской назвали мышиной возней

Критик Соседов назвал конфликт певиц Успенской и Чеботиной мышиной возней
Андрей Шеньшаков
Люся Чеботина

Люся Чеботина. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его «мышиной возней». «Глубоко безразличны подобные конфликты. Мышиная возня, недостойная ни малейшего внимания», — заявил критик.

Изначально конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что «не может терпеть» Чеботину.

Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Ушедший из России автогигант отзовет десятки тысяч автомобилей

    Стало известно о смерти нескольких десятков детей в России с начала СВО

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok