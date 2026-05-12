Лето в Москве началось сильно раньше срока

Метеорологическое лето в Москве началось более чем на три недели раньше срока. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, достижение во вторник, 12 мая, среднесуточной температуры воздуха показателя плюс 12,2 градуса будет свидетельствовать о том, что «метеолето» в столице продолжится. «К сегодняшнему дню накопленная положительная аномалия существенно снизилась и составляет около трех градусов. (...) Началом (метеорологического лета) в нынешнем году в Москве станет 3 мая, а это более чем на три недели раньше средней многолетней даты, которая приходится на 26 мая», — поделился информацией он.

Леус уточнил, что в среду, 13 мая, в Московский регион вернется по-летнему теплая погода. Согласно прогнозам эксперта, до конца недели ночью столбики термометров будут показывать плюс 10-13 градусов, а днем, несмотря на грозовые дожди, воздух будет прогреваться до плюс 20-23 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам плюс 22-27 градусов к следующим выходным, 23 и 24 мая.