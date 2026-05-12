Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией

Президенты Словакии, Австрии и Чехии высказались за переговоры с Россией

Президенты Словакии, Чехии и Австрии Петер Пеллегрини, Петр Павел и Александер ван дер Беллен выступили за диалог Европейского союза (ЕС) с Россией по Украине. Об этом журналистам рассказал словацкий лидер, передает ТАСС.

«Мы говорили о военном конфликте на Украине и необходимости начать дискуссию на европейском уровне с Россией. Мы не можем допустить, чтобы диалог о мире вели исключительно США. Без активного участия Брюсселя Европа останется в роли стороннего наблюдателя», — сказал он.

По его словам, ЕС следует выбрать авторитетного представителя для переговоров с Москвой. Пеллегрини подчеркнул, что наладить диалог «непросто, но необходимо».

Ранее Пеллегрини поприветствовал решение Украины возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» для Словакии и Венгрии. «В сегодняшней геополитической ситуации, когда цены на энергоносители стремительно растут, нефть из "Дружбы" поможет стабилизировать стоимость топлива», — заявил он.