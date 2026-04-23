Президент Словакии приветствовал одно решение Украины

Президент Словакии приветствовал возобновление прокачки нефти по «Дружбе»

Президент Словакии Петер Пеллегрини приветствовал решение Украины возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» для Словакии и Венгрии. Об этом он написал в социальной сети X.

«В сегодняшней геополитической ситуации, когда цены на энергоносители стремительно растут, нефть из "Дружбы" поможет стабилизировать стоимость топлива», — заявил словацкий лидер. Он также отметил, что это расширит возможности поставок для нефтеперерабатывающих заводов обеих стран.

Вскоре после разгромного поражения партии Орбана на парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возобновление прокачки в ближайшее время. Киев сообщил о начале транзита российской нефти по «Дружбе» днем 22 апреля.

Перед этим Венгрия и Словакия указали, что поддержат выделение Евросоюзом кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро и новые санкции против России, если поставки по нефтепроводу возобновятся.