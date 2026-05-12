16:54, 12 мая 2026

Мировые цены на нефть заметно выросли на фоне тупика в переговорах США и Ирана

Биржевая стоимость нефти Brent в ходе торгов подскочила на 3,5 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ходе торгов во вторник, 12 мая, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent подскочила на фоне тупика в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. О заметном росте сырьевых котировок свидетельствуют данные investing.

Ближе к 16:45 по московскому времени Brent подорожала на 3,5 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла отметки в 107,86 доллара за баррель. На пике сырьевые котировки достигали 108,3 доллара.

Эксперты связывают подобную динамику с разногласиями Вашингтона и Тегерана по поводу условий для прекращения огня на Ближнем Востоке. США не устраивают ряд пунктов, на которых настаивает Иран. Речь, в частности, идет о требованиях незамедлительного снятия морской блокады, выплаты компенсации за причиненный ущерб и возобновлении экспорта нефти через Ормузский пролив.

На фоне возникших разногласий президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что временное перемирие на Ближнем Востоке находится на грани срыва из-за дипломатической неуступчивости Ирана. Все это в конечном счете может привести к затяжной блокаде ключевой логистической артерии на Ближнем Востоке, предупреждают эксперты. При таком раскладе мировые цены на нефть могут обновить исторический максимум до конца этого года, спрогнозировали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs.

