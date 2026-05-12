15:27, 12 мая 2026

Москалькова заявила о проблемах участников СВО с получением выплат

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Бойцы специальной военно операции (СВО) на Украине сталкиваются с проблемами при получении выплат. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты», — обозначила омбудсмен.

По ее словам, это, как правило, связано с тем, что долго решаются вопросы о направлении на военно-врачебную комиссию, а также с необходимостью восстановления документов, в том числе связанных с удостоверением участника, ветерана боевых действий.

«С каждым разбираемся, решаем, и в большинстве случаев удается решить этот вопрос», — заключила Москалькова.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2026 года 127 тысяч россиян заключили контракты с Министерством обороны для отправки в зону проведения СВО. За весь 2025 год было заключено 450 тысяч таких контрактов.

