Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 12 мая 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на неделе

Синоптик Позднякова: До конца недели в Москве будет дождливая погода без солнца
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

До конца текущей недели в Москве и области будет дождливая погода без солнца. Об этом рассказала жителям столичного региона главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «360.ru».

По словам синоптика, атмосферное давление останется на сниженном уровне — из-за этого дожди разной интенсивности будут идти почти каждый день. «На вспышку тепла я бы не рассчитывала, потому что погода у нас действительно сохраняется неустойчивая», — подчеркнула Позднякова.

Метеоролог добавила, что к концу недели регион попадет в теплую периферию антициклона — температура воздуха заметно вырастет. Однако в ближайшие дни столбики термометров не покажут более плюс 23 градусов днем и более плюс 13 ночью. Такие значения будут близкими к климатической норме, заключила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что метеорологическое лето в Москве наступило на три недели раньше привычного срока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Москвичам назвали профессию с зарплатой до 550 тысяч рублей в месяц

    Раскрыта судьба тысяч прибывших в Россию граждан Украины до начала СВО

    Экс-возлюбленного Ирины Шейк заметили с часами за 452 миллиона рублей

    Ермак объяснил полученное подозрение в коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok