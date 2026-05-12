Москвичка заказала пиццу и столкнулась с приставаниями курьера в сообщениях

Москвичка сделала заказ в «Додо Пицце» и столкнулась с приставаниями курьера в сообщениях. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, девушка получила в одном из мессенджеров сообщение от незнакомца. До этого она заказывала пиццу. Выяснилось, что с ней хотел познакомиться курьер, который доставил ей заказ. Когда клиентка поинтересовалась, откуда у мужчины ее номер, тот ответил: «Птичка нашептала».

Жительница столицы обратилась в службу поддержки пиццерии, там сказали, что «обеспокоены обратной связью по поведению курьера», и пообещали разобраться в ситуации. При этом девушка попросила оставить анонимную заявку, поскольку беспокоилась, что у курьера есть не только ее телефонный номер, но и адрес.

Спустя день курьер попытался позвонить ей, а позже написал, что просит прощения «за вчерашнее недоразумение».

