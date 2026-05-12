17:37, 12 мая 2026Экономика

На Ближнем Востоке заявили о катастрофическом ущербе от блокировки Ормуза

Министр ОАЭ Аль-Джабер: Закрытие Ормуза привело к дефициту 1 млрд баррелей нефти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Блокировка Ираном и США Ормузского пролива привела к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бен Ахмед аль-Джабер. Его слова приводит ТАСС.

Перекрытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, отметил министр, привело к нехватке одного миллиарда баррелей нефти на глобальном энергорынке. Это, в свою очередь, повлекло за собой стремительный рост цен на авиабилеты (плюс 20 процентов), топливо (плюс 30 процентов) и удобрения (плюс 50 процентов), пояснил Аль-Джабер.

Каждый день блокировки пролива Ормуз, добавил он, бьет по рядовым потребителям по всему миру. Негативные последствия также затронули заводы и промышленные предприятия. На этом фоне министр ОАЭ призвал США и Иран как можно скорее достичь прогресса в мирных переговорах и восстановить судоходство в ближневосточном регионе.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Впрочем, Вашингтон и Тегеран пока далеки от этого. Власти Ирана настаивают на выплате компенсации за причиненный американскими и израильскими военными ущерб, а также на скорейшем восстановлении морского экспорта своей нефти и незамедлительном снятии блокады с местных портов. Президента США Дональда Трампа такие требования не устроили. Глава Белого дома ранее заявлял, что временное перемирие в регионе находится под угрозой срыва из-за дипломатической неуступчивости Тегерана.

Принципиальные разногласия сторон по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке не способствуют скорому снятию блокады с Ормузского пролива, сходятся во мнении эксперты. При таком раскладе мировые цены на нефть смогут обновить исторический максимум до конца этого года, спрогнозировали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs.

