12:35, 12 мая 2026

На Украине предъявили новые обвинения «кошельку» Зеленского

НАБУ предъявило Миндичу обвинения в участии в коррупционной схеме Ермака
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» главы республики Владимира Зеленского, по участию в коррупционной схеме бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

Как следует из публикации, НАБУ в рамках расследования схемы с участием Ермака предъявило обвинения еще шестерым фигурантам дела, в том числе некоему бизнесмену, руководившему коррупционной схемой в энергетике. Украинские издания считают, что речь идет о Тимуре Миндиче.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино неподалеку от Киева.

Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.

