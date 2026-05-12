Нейросеть помогла раскрыть расправу над экс-прокурором и его супругой в Москве

KP.RU: Нейросеть помогла раскрыть убийство экс-прокурора Тихомирова и его жены

В Москве с помощью нейросети удалось раскрыть расправу над бывшим районным прокурором Виталием Тихомировым и его супругой Викторией, которая была совершена в конце 90-х годов. Об этом рассказала KP.RU следователь по особо важным делами управления Следственного комитета (СК) России по Москве Алла Морозенко.

В декабре 1998 года в столицу приехала навестить родителей дочь Тихомировых. Она не смогла дозвониться до пенсионеров и вызвала полицию. Мать без признаков жизни нашли на кухне, а отец лежал на полу в комнате. Супруги были связаны — веревкой им крепко скрутили руки и шею. На телах имелись ножевые ранения.

Вся обстановка в квартире была перевернута, преступники забрали женскую шубу и икону 19 века. Долгое время налет не могли раскрыть, пока в 2025 году эксперты не использовать ИИ. На месте преступления были обнаружены смазанные отпечатки пальцев. Нейросеть вышла на подозреваемого, «дорисовав» нечетким безымянным отпечаткам возможные варианты папиллярных узоров, и сравнила с отпечатками из федеральной базы.

«Техника не давала 100-процентный результат. Это мог быть и ложный след. Но мы потянули ниточку и в итоге пришли к раскрытию дела», — говорит следователь. Правоохранители задержали Сергея Лапшина из подмосковной Дубны. В прошлом он был армейским офицером, потом переквалифицировался в бандиты. Одевался, как персонаж Виктора Сухорукова из «Брата-2», в костюм, черный плащ, белый шарф и шляпу. Имел судимости.

59-летний подозреваемый сразу сознался в преступлении 27-летней давности. Он рассказал, что с Тихомировыми не был знаком, но их хорошо знала Виктория Кочергина, которая соседствовала с пенсионерами по даче. Она и подбила Лапшина на налет. Женщина задолжала бандитам и решила ограбить Тихомировых.

