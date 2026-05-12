Nielsen приготовился продать бизнес в России

Американская компания Nielsen решила продать бизнес в России

Глобальная исследовательская группа Nielsen ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России. Об этом пишут «Известия».

В публикации говорится, что компания уже обсуждает сделку с потенциальным покупателем, имя которого не называется. Также уточняется, что вопрос продажи российского актива рассматривался давно.

С 1994 года Nielsen, один из ведущих мировых поставщиков аналитики для рынка товаров повседневного спроса (FMCG), работает в России. Компания наладила систему сбора данных о розничных продажах совместно с крупнейшими торговыми сетями, среди которых X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси» и Metro.

