11:17, 12 мая 2026

Nielsen приготовился продать бизнес в России

Американская компания Nielsen решила продать бизнес в России
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глобальная исследовательская группа Nielsen ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России. Об этом пишут «Известия».

В публикации говорится, что компания уже обсуждает сделку с потенциальным покупателем, имя которого не называется. Также уточняется, что вопрос продажи российского актива рассматривался давно.

С 1994 года Nielsen, один из ведущих мировых поставщиков аналитики для рынка товаров повседневного спроса (FMCG), работает в России. Компания наладила систему сбора данных о розничных продажах совместно с крупнейшими торговыми сетями, среди которых X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси» и Metro.

Итальянская группа UniCredit, пытающаяся уйти с российского рынка, намерена разделить свой бизнес в РФ, чтобы частично продать его частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов.

