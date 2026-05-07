10:47, 7 мая 2026

Европейский банк продаст часть своего российского бизнеса

Дмитрий Воронин

Фото: Michael Nguyen / NurPhoto via Getty Images

Итальянская группа UniCredit, пытающаяся уйти с российского рынка, намерена разделить свой бизнес в РФ, чтобы частично продать его частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщается в ее пресс-релизе.

Согласно озвученным планам, после появления в 2027 году нового юрлица («нового банка»), которое на 100 процентов останется в собственности европейского банка, другие российские активы группы будут проданы покупателю из ОАЭ.

Пока подписано лишь необязывающее соглашение, поэтому других подробностей предстоящей сделки в UniCredit не привели. Сотрудники банка «выиграют от ускоренного перехода», который приведет к созданию двух банков с четкими стратегиями и целями, говорится, в частности, в сообщении. Покупателя в нем назвали «хорошо зарекомендовавшим себя частным инвестором, имеющим давние связи с местным институциональным и деловым сообществом».

Итальянский банк работает на российском рынке с 1989 года. С 2022-го в нем заявляют о возможном прекращении деятельности в стране из-за возросших рисков и требований ЕЦБ. В июне 2024 года глава UniCredit Андреа Орчел назвал невысокой вероятность ухода банка из России. Тем не менее в связи с непрекращающимся давлением европейских властей банк постепенно усложняет условия использования его ресурсов. В 2025 году он приостановил возможность переводов в евро и долларах из России, перестал принимать новых клиентов и закрыл доступ к своему интернет-банку через браузер.

На фоне этого Орчел сетовал, что для соблюдения действующих против России «15 тысяч санкций» UniCredit приходится прилагать «галактические усилия», а СМИ писали в апреле, что Unicredit склоняется к тому, чтобы полностью ликвидировать российский Юникредит-банк и сдать лицензию.

