Один интернет-банк в России станет доступен только через приложение

ЮниКредит Банк оставит доступ к интернет-банку только через приложение

В ЮниКредит Банке — «дочке» итальянского UniCredit в России, — переставшей в начале прошлого месяца принимать новых клиентов, объявили, что с 23 декабря доступ к интернет-банку через браузер будет закрыт и управлять счетами, а также совершать другие операции, теперь можно будет только через мобильное приложение. Об этом ТАСС сообщили в поддержке кредитной организации.

Банк работает на российском рынке с 1989 года. С 2022 года в нем заявляют о возможном прекращении деятельности в стране из-за возросших рисков и требований ЕЦБ. В июне 2024-го глава UniCredit Андреа Орчел назвал невысокой вероятность ухода банка из России на фоне «необходимости вписываться во все уменьшающуюся серую зону», позволяющую избежать санкций обеих сторон.

Тем не менее на фоне непрекращающегося давления европейских властей банк постепенно усложняет условия использования его ресурсов. В январе 2025 года он приостановил возможность переводов в евро из России, позднее сообщалось о прекращении и долларовых платежей.

На фоне этого Орчел сетовал на прошлой неделе, что для соблюдения действующих против России «15 тысяч санкций» UniCredit приходится прилагать «галактические усилия», действуя осторожно, чтобы не допустить потери бизнеса.