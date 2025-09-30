Российский банк прекратит прием новых клиентов

Юникредит-банк повысит цены для юрлиц в 10 раз и прекратит прием новых клиентов

Юникредит-банк, который является вторым по величине активов среди банков с иностранным участием, собирается увеличить тарифы на обслуживание юрлиц. С 1 октября они вырастут в пять раз, с 1 декабря — еще вдвое, итого десятикратно, при этом российский банк прекратит принимать новых клиентов, выяснил «Коммерсантъ».

Подключение новых клиентов к своим услугам банк прекратит уже с 1 октября. Отмечается, что Юникредит-банк, входящий в состав итальянской группы UniCredit, не первый год сокращает свой бизнес в РФ по требованию европейского регулятора (ЕЦБ). В начале текущего года он полностью остановил входящие платежи в евро, в середине года — в долларах. Также в 2025 году втрое сократилось количество отделений финансовой организации.

Эксперты рынка заявляют, что банк, увеличивая тарифы для юридических лиц в десять раз, таким образом вытесняет своих клиентов и не впускает новых. У клиентов есть возможность перейти в другие банки, в том числе с собственниками из дружественных юрисдикций, таких как Китай, Турция и других.

Ранее сообщалось, что UniCredit находится под давлением Европейского центробанка и правительства Италии, которые требуют ухода компании из РФ. До сих пор она сопротивлялась этому, так как продажа дочерних предприятий привела бы к убыткам, и настаивала на постепенном сворачивании деятельности. В мае UniCredit заявила, что планирует свернуть розничный бизнес в России к середине 2026 года.