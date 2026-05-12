Скидки на российскую нефть начали расти

Bloomberg: Скидки на российскую нефть перешли к росту впервые с начала марта

Из-за надежд на скорое окончание конфликта на Ближнем Востоке и возможное открытие движения судов через Ормузский пролив скидки на российскую нефть перешли к росту впервые с начала марта, когда операция Израиля и США против Ирана только разворачивалась. Об этом со ссылкой на данные Argus Media сообщает Bloomberg.

В первые дни весны дисконты на основной российский экспортный сорт Urals доходили до 30,87 доллара за баррель. В начале мая скидка падала уже до 22,67 доллара — минимума с начала ноября 2025 года, то есть с момента введения Вашингтоном самых жестких санкций против крупнейших российских нефтяных компаний.

По состоянию на 7 и 8 мая дисконт подрос до 23,9 доллара за баррель. Впрочем, в ближайшие дни он снова может перейти к снижению, поскольку президент США Дональд Трамп уже раскритиковал ответ Тегерана на мирное предложение и, по данным источников, склоняется к продолжению боевых действий.

По оценке Argus, в минувшую пятницу средняя стоимость Urals в западных российских портах составила 80,61 доллара за баррель. При этом к моменту, когда партия достигает Индии, она продается с премией к эталонному сорту Brent в размере 2,4 доллара за баррель, что ниже, чем в середине апреля (6,75 доллара). Как отмечает издание, по-прежнему неясно, кому уходит разница между экспортной и фактической ценой поставки российской нефти.

Одной из проблем Москвы при продаже нефти стал резкий рост страховой премии при морских поставках, что связано с атаками на крупнейшие порты в европейской части страны. На этом фоне доходы федерального бюджета за апрель оказались значительно хуже ожиданий и почти на 20 процентов меньше, чем годом ранее.