Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 12 мая 2026Экономика

Скидки на российскую нефть начали расти

Bloomberg: Скидки на российскую нефть перешли к росту впервые с начала марта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Из-за надежд на скорое окончание конфликта на Ближнем Востоке и возможное открытие движения судов через Ормузский пролив скидки на российскую нефть перешли к росту впервые с начала марта, когда операция Израиля и США против Ирана только разворачивалась. Об этом со ссылкой на данные Argus Media сообщает Bloomberg.

В первые дни весны дисконты на основной российский экспортный сорт Urals доходили до 30,87 доллара за баррель. В начале мая скидка падала уже до 22,67 доллара — минимума с начала ноября 2025 года, то есть с момента введения Вашингтоном самых жестких санкций против крупнейших российских нефтяных компаний.

По состоянию на 7 и 8 мая дисконт подрос до 23,9 доллара за баррель. Впрочем, в ближайшие дни он снова может перейти к снижению, поскольку президент США Дональд Трамп уже раскритиковал ответ Тегерана на мирное предложение и, по данным источников, склоняется к продолжению боевых действий.

По оценке Argus, в минувшую пятницу средняя стоимость Urals в западных российских портах составила 80,61 доллара за баррель. При этом к моменту, когда партия достигает Индии, она продается с премией к эталонному сорту Brent в размере 2,4 доллара за баррель, что ниже, чем в середине апреля (6,75 доллара). Как отмечает издание, по-прежнему неясно, кому уходит разница между экспортной и фактической ценой поставки российской нефти.

Одной из проблем Москвы при продаже нефти стал резкий рост страховой премии при морских поставках, что связано с атаками на крупнейшие порты в европейской части страны. На этом фоне доходы федерального бюджета за апрель оказались значительно хуже ожиданий и почти на 20 процентов меньше, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Москвичам назвали профессию с зарплатой до 550 тысяч рублей в месяц

    Раскрыта судьба тысяч прибывших в Россию граждан Украины до начала СВО

    Экс-возлюбленного Ирины Шейк заметили с часами за 452 миллиона рублей

    Ермак объяснил полученное подозрение в коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok