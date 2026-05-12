Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:05, 12 мая 2026Из жизни

Опознаны останки четверых моряков из известной каннибализмом пропавшей экспедиции

В Канаде опознали останки еще четверых моряков пропавшей экспедиции Франклина
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jam Press / Waterloo University

В Канаде ученые из Университета Уотерлу опознали останки еще четверых моряков из пропавшей в середине XIX века экспедиции под руководством сэра Джона Франклина. Об этом сообщает Need To Know.

Экспедиция Франклина отправилась в Арктику из Великобритании в 1845 году на кораблях «Эребус» и «Террор». 129 британских моряков должны были отыскать Северо-Западный проход. В сентябре 1846 года корабли затерло во льдах около острова Кинг-Уильям. Экипажи страдали от голода и прибегали к каннибализму, чтобы выжить. В апреле 1848 года оставшиеся участники экспедиции отправились в пеший поход по льду к побережью Канады и пропали. Более чем за 150 лет поисков были найдены останки только 23 моряков.

В мае стало известно, что антропологам из Университета Уотерлу удалось опознать еще четверых участников экспедиции. Ими оказались матрос Уильям Оррен, юнга первого класса Дэвид Янг и стюард младших офицеров Джон Бридженс с «Эребуса», а также младший офицер Гарри Пеглар с «Террора». Всех удалось идентифицировать благодаря сравнению извлеченных из останков образцов ДНК с образцами родственников моряков.

Материалы по теме:
Разгадана тайна знаменитой пропавшей экспедиции. Как 129 человек застряли во льдах, обезумели и съели друг друга?
Разгадана тайна знаменитой пропавшей экспедиции.Как 129 человек застряли во льдах, обезумели и съели друг друга?
4 октября 2024
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018

Особую загадку представляла история Пеглара. Его останки лежали в 130 километрах от «Террора» и других рядом не было. Ученые долго сомневались в личности офицера, так как у него нашли документы и записи Пеглара, однако одежда не соответствовала его званию. Некоторые исследователи считали, что это другой человек, который забрал его бумаги на сохранение. Теперь этот вопрос решен.

В ходе исследования также выяснилось, что известный журналист «Би-би-си» Рич Престон является потомком Джона Бридженса. «Я раньше работал для "Би-би-си" над генеалогической программой, которая рассказывала о загадочных семейных историях. Так что узнать о такой истории в прошлом моей семьи было очень волнующе», — сказал репортер.

В 2024 году ученым удалось опознать останки капитана Джеймса Фицджеймса, который стал капитаном «Эребуса» после смерти Джона Франклина в 1847 году. На костях офицера были найдены отметины от ножей, которые подтвердили, что моряки прибегали к каннибализму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Как они связаны с Украиной и чем может пригрозить Китаю президент США?

    На Украине заявили о «сильном ударе» по Зеленскому из-за Ермака

    Трамп предсказал долгий разговор с Си Цзиньпином по одному конфликту

    Дачников успокоили насчет сроков посадок

    Звезда «Квартета И» сравнил их коллектив с мужем и женой

    Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией

    Опознаны останки четверых моряков из известной каннибализмом пропавшей экспедиции

    Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

    Россиянка описала водителей на «Приорах» на границе с Грузией фразой «они бессмертные»

    Критик назвал причину падения спроса на женские группы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok