18:27, 12 мая 2026

Оценены шансы Роналду привести «Аль-Наср» к чемпионству

Шансы «Аль-Насра» победить «Аль‑Хиляль» оценили коэффициентом 2,30
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Букмекеры оценили шансы «Аль‑Насра» одержать победу над «Аль‑Хилялем» и стать чемпионом Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Для «Аль‑Насра» победа в очной встрече означает досрочное чемпионство. На успех «Аль‑Насра» предлагается коэффициент 2,30, на победу «Аль‑Хиляля» ставки идут за 2,90. При этом в гостях «Аль‑Хиляль» не проигрывал «Аль‑Насру» с февраля 2021 года.

Отдельным фактором для победы «Аль‑Насра» остается нападающий Криштиану Роналду, который может привести команду к чемпионству. На гол португальца в этой игре букмекеры дают коэффициент около 2,10.

После 32 матчей «Аль‑Наср» лидирует в чемпионате страны с 82 очками. «Аль‑Хиляль» находится на втором месте, набрав 77 очков в 31 игре.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. За время, проведенное в Саудовской Аравии, форвард не выиграл ни одного официального трофея.

