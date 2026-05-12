Партнер России вернулся к закупкам драгоценных металлов

Reuters: Банки Индии возобновили импорт золота и серебра после перерыва в месяц

Банки Индии вернулись к импорту золота и серебра после более чем месячного перерыва. Об этом со ссылкой на источники в сфере торговли и в правительстве сообщает Reuters.

Эксперты полагают, что возобновление поставок увеличит импорт драгоценных металлов в страну, увеличит торговый дефицит и окажет дополнительное давление на рупию, которая в этом году стала одной из худших валют Азии. Повышенный спрос со стороны партнера России по БРИКС, второго по величине покупателя золота в мире после Китая, также может поддержать мировые цены на золото и серебро и помочь местным ювелирам пополнить свои запасы.

Банки, которые импортируют большую часть золота в Индию, приостановили поставки в начале нового финансового года, 1 апреля, после того как таможенные органы начали взимать налог на импортные товары и услуги. Когда в 2017 году в Индии был введен налог на импортные товары и услуги, банки, импортирующие золото, были освобождены от уплаты этого трехпроцентного сбора.

Банки больше месяца ждали, когда правительство вновь освободит их от уплаты 3-процентного налога на товары и услуги. Но когда правительство дало понять, что хочет ограничить импорт золота, банки потеряли надежду. По словам представителя правительства, в последние дни банки оформляли поставки золота и серебра через таможню. В мае банки продали около 9 метрических тонн золота и 34 метрических тонн серебра после уплаты налога на товары и услуги.

С целью экономии ресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан страны отказаться от несрочных поездок и покупки золота, а также вновь начать работать удаленно. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность перехода на онлайн-обучение.