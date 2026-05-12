15:07, 12 мая 2026

Пережившее ледниковый период и мамонтов животное обосновалось на новой территории в России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Пережившее ледниковый период, саблезубых тигров и шерстистых мамонтов животное впервые за 20 лет обосновалось в биологическом заказнике областного значения «Светлинский» на территории Оренбургской области. Речь идет о сайгаках — уникальном виде степных антилоп, занесенном в Красную книгу России. Подробности приводятся в материале «Российской газеты».

Уточняется, что в конце 2025 года сайгаки вернулись в степи Оренбургской области. В январе 2026-го их заметили в «Светлинском», а уже в марте уникальное парнокопытное млекопитающее приобрело статус постоянного обитателя этих земель. От местных жителей сайгаки получили прозвище «Степаны» (от слов «степная антилопа»).

По информации издания, самая большая территория для воспроизводства и сохранения популяции этих животных находится в заповеднике «Черные земли» в Калмыкии. В 2025-м их численность поднялась до 53 тысяч особей, а к 2030 году может увеличиться до 200 тысяч.

Кроме того, кочевое млекопитающее обитает на территории Волгоградской области. Там действует программа по сохранению Волго-Уральской популяции сайгака. За год специалисты провели 60 рейдов и зафиксировали более 50 тысяч особей в районах Заволжья.

В Богдинско-Баскунчакском заповеднике Астраханской области тоже заботятся о сайгаках, которые заходят на особо охраняемую природную территорию во время сезонных миграций с территории Казахстана. Работники учреждения сооружают и регулярно наполняют для них искусственные поилки, а также устраивают небольшие оазисы, засеянные многолетними травами.

