16:01, 5 мая 2026

Опер спел брачную песню и попал на видео

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Самец снежного барса по кличке Опер исполнил брачную песню и попал на видео. Ролик опубликован на странице
Объединенной дирекции государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» во «Вконтакте».

По словам зоологов, Опер — самый «разговорчивый» и харизматичный представитель местной группировки. Сейчас он
значится доминантной особью. Его пронзительный крик особого тембра разносится эхом по вершинам и ущельям Западного Саяна и служит сигналом для самок к продолжению рода.

Брачный сезон начался в заповеднике в конце декабря. В период гона ирбис активно борется за внимание самок, устраивает поединки с конкурентами, метит территорию и перемаркировывает запаховые метки, оставленные самками.

«В это время в организме у них [снежных барсов] происходят гормональные изменения, возрастает беспокойство и возбуждение, что проявляется в повышенной вокализации», — рассказал старший научный сотрудник Объединенной дирекции Роман Афанасьев.

Ранее дирекция заповедников «Земля леопарда» показала фотографии леопарда, отправившегося за розовыми цветами в поисках возлюбленной.

