Полицейские угрожали россиянину с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане

Полицейские угрожали 23-летнему екатеринбуржцу с аутизмом за взгляд в ресторане

Полицейские угрожали 23-летнему жителю Екатеринбурга с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, российские стражи правопорядка заметили молодого человека и стали его донимать расспросами. Отец горожанина пояснил, что у того ментальное расстройство.

Однако все аргументы сотрудников полиции не устраивали. Они стали показывать удостоверения и высказывать оскорбления. В ресторан пришлось вызвать наряд ГБР.

Спустя день мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. Как позже выяснил Ural Mash, полицейским оказался только один из обидчиков горожанина с аутизмом.

Ранее стало известно, что житель Башкирии избил инвалида и его четырехлетнюю дочь с аутизмом из-за тропинки в СНТ.