Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:41, 12 мая 2026Силовые структуры

Поставка топлива в российские котельные закончилась уголовным делом

В Ростове-на-Дону возбудили дело за поставки топлива в котельные
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону возбудили дело за поставки топлива в котельные. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году в ходе выполнения государственного оборонного заказа с ООО «Межрегионтоп» заключен многомиллионный договор субподряда на поставку котельного топлива для жилых домов военных городков в Южном военном округе. Обязанности по доставке топлива возлагались на владельца организации Константина Шевцова, генерального директора Светланы Шевцовой и бывшего заместителя генерального директора Сергея Юнина.

В 2023 году они предоставили заведомо ложные документы о количестве и качестве продукции, а также завысили ее стоимость. Таким образом, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере, а также их действия создали предпосылки для выхода из строя котельного оборудования.

Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех причастных лиц. На имущество фигурантов наложен арест на сумму более семи миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Владимира Жириновского получил приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

    В России рассказали о русофобской повестке в Армении

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok