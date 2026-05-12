Поставка топлива в российские котельные закончилась уголовным делом

В Ростове-на-Дону возбудили дело за поставки топлива в котельные. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году в ходе выполнения государственного оборонного заказа с ООО «Межрегионтоп» заключен многомиллионный договор субподряда на поставку котельного топлива для жилых домов военных городков в Южном военном округе. Обязанности по доставке топлива возлагались на владельца организации Константина Шевцова, генерального директора Светланы Шевцовой и бывшего заместителя генерального директора Сергея Юнина.

В 2023 году они предоставили заведомо ложные документы о количестве и качестве продукции, а также завысили ее стоимость. Таким образом, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере, а также их действия создали предпосылки для выхода из строя котельного оборудования.

Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех причастных лиц. На имущество фигурантов наложен арест на сумму более семи миллионов рублей.

