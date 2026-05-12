Россия
10:35, 12 мая 2026

Появились подробности госпитализации освободившегося из СИЗО российского мэра

Shot: Мэра Уфы Мавлиева госпитализировали из дома из-за сильных болей в сердце
Майя Назарова

Кадр: Тимур Давлетов / ТАСС

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, недавно освободившегося из СИЗО, госпитализировали из собственного дома из-за сильных болей в сердце. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По данным издания, мэр российского города на протяжении ночи жаловался жене на боли в груди. Рано утром ему вызвали скорую, которая забрала Мавлиева в больницу. Информации о состоянии чиновника нет.

Адвокат Мавлиева разъяснил, что проблемы со здоровьем у уфимского мэра начались из-за стресса на фоне дела о получении взятки и превышении должностных полномочий. Чиновнику грозит до 15 лет колонии. Его отправили под домашний арест.

О том, что Мавлиев оказался в больнице, стало известно ранее во вторник, 12 мая.

Ратмира Мавлиева задержали в конце апреля. Его обвинили в превышении полномочий и получении взятки, а затем отправили под стражу. В начале мая Верховный суд Башкирии отпустил мэра под домашний арест. На выходе из СИЗО у него принудительно взяли образцы волос и слюны.

