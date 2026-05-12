Простые привычки связали с замедлением старения

IA: Чтение, прослушивание музыки и посещение музеев замедляют старение

Регулярное чтение, прослушивание музыки и посещение музеев могут быть связаны с более медленным биологическим старением. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты работы в журнале Innovation in Aging (IA).

Ученые проанализировали данные 3556 взрослых жителей Великобритании, включая результаты опросов и анализы крови. Исследователи оценивали изменения в ДНК, связанные с биологическим возрастом, и сопоставляли их с тем, как часто люди занимались культурными и творческими активностями.

Оказалось, что люди, которые хотя бы раз в неделю читали, слушали музыку или посещали культурные мероприятия, старели примерно на 4 процента медленнее по биологическим показателям. По словам авторов, эффект оказался сопоставим с пользой регулярной физической активности.

Исследователи отмечают, что разные виды искусства могут одновременно обеспечивать эмоциональную, интеллектуальную и социальную стимуляцию, влияя на уровень стресса и воспаления в организме. Наиболее выраженная связь между искусством и замедлением старения наблюдалась у людей старше 40 лет.

Ранее ученые выяснили, что снижение объема жира на животе может замедлять старение мозга.