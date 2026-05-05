13:47, 5 мая 2026Наука и техника

Назван неожиданный способ замедлить старение мозга

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: beauty-box / Shutterstock / Fotodom

Снижение объема жира на животе может замедлять старение мозга и поддерживать когнитивные функции. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature Communications (Nat Com). Оказалось, что важен не общий вес, а именно висцеральный жир — тот, который накапливается вокруг внутренних органов.

Исследование длилось от 5 до 16 лет и охватило более 500 человек. С помощью МРТ ученые отслеживали изменения в мозге и уровень жира в области живота. Выяснилось, что у людей с меньшим накоплением висцерального жира медленнее уменьшался объем мозга, лучше сохранялись серое вещество и гиппокамп — зона, отвечающая за память.

При этом ключевым фактором оказалась не сама потеря веса, а именно снижение «внутреннего» жира. Даже при небольшом похудении, но уменьшении жира на животе, в долгосрочной перспективе мозг старел медленнее. Напротив, высокий уровень такого жира был связан с более быстрым ухудшением структуры мозга и когнитивных функций.

Ученые считают, что главный механизм связан с уровнем сахара в крови. Нарушения глюкозного обмена и чувствительности к инсулину могут ухудшать питание мозга и ускорять его деградацию. Это означает, что контроль жира на животе может стать важной стратегией профилактики возрастного снижения памяти и мышления.

Ранее ученые выяснили, что добавление хлорофилла в рацион способно замедлить признаки старения.

