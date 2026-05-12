Раскрыта неожиданная причина повышенного риска развития деменции

DOM: Диабет повышает риск развития деменции

Люди с диабетом, требующим инсулинотерапии, значительно чаще сталкиваются с деменцией. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOM).

Ученые проанализировали данные более 1,3 миллиона жителей Южной Кореи старше 40 лет, за которыми наблюдали с 2013 по 2024 год. Оказалось, что риск развития деменции был выше у всех пациентов с диабетом, однако наиболее выраженная связь наблюдалась у людей с диабетом 1-го типа и у пациентов с диабетом 2-го типа, использующих инсулин.

Так, люди с диабетом 2-го типа, принимающие таблетированные препараты, сталкивались с деменцией примерно в 1,3 раза чаще по сравнению с людьми без диабета. У пациентов с диабетом 2-го типа на инсулине риск был выше уже в 2,1 раза, а при диабете 1-го типа — в 2,4 раза. Аналогичная тенденция наблюдалась и для болезни Альцгеймера, и для сосудистой деменции.

Авторы исследования предполагают, что одной из причин могут быть резкие колебания уровня глюкозы и эпизоды гипогликемии у пациентов на инсулинотерапии. По мнению ученых, более тщательный контроль сахара в крови и использование систем непрерывного мониторинга глюкозы могут в будущем помочь снизить риск когнитивных нарушений.

