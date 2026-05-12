Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

Специалист Куксин: В лесных пожарах на Дальнем Востоке виноваты люди

В лесных пожарах на Дальнем Востоке виноваты люди. Причину масштабных возгораний в российском регионе раскрыл учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН.

Специалист уточнил, что речь идет не просто о лесных пожарах, а о ландшафтных — это более широкое понятие.

«В большинстве случаев сейчас горят открытые пространства, это люди поджигают траву, что является фактически единственной причиной пожаров сейчас. Это незаконные, опасные, но очень традиционные поджоги травы», — пояснил Куксин.

В целом, по прогнозам эксперта, предстоящим летом лишь 10 процентов пожаров будут вызваны молниями, а 9 из 10 возгораний будут рукотворными. Чтобы этого избежать, Куксин призвал остановить практику поджигания травы.

Ранее дороги Хабаровска заволокло дымом от лесных пожаров. Из-за смога видимость на трассах резко ухудшиась. В МЧС граждан призвали ограничить время пребывания на улице, пользоваться влажными повязками, защищающими органы дыхания, пить больше жидкости, ограничить курение и физические нагрузки, избегать употребления спиртных напитков.