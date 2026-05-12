Раскрыта судьба тысяч прибывших в Россию граждан Украины до начала СВО

Москалькова: До начала СВО в Россию с Украины прибыли 15 тысяч человек

В российских пунктах временного размещения (ПВР) остаются 15 тысяч граждан, прибывших в Россию с Украины до начала специальной военной операции (СВО), сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, всего в ПВР находятся 22 тысячи человек. «Из них 15 тысяч – это те, кто прибыл к нам еще до СВО и уже после СВО с территории Украины, получили гражданство», — пояснила Москалькова.

Сообщается, что эти люди продолжают находиться в ПВР, потому что не могут встать на жилищный учет, поскольку у них нет постоянной регистрации.

На данный момент готовится законодательная инициатива для того, чтобы найти для них решение для постановки на учет, либо включения в государственные программы.

Ранее стало известно, что Россия вернула из украинского плена уже 3,7 тысячи военных. Также на сегодняшний день установлена судьба 9083 бойцов.