Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 12 мая 2026Россия

Раскрыта судьба тысяч прибывших в Россию граждан Украины до начала СВО

Москалькова: До начала СВО в Россию с Украины прибыли 15 тысяч человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

В российских пунктах временного размещения (ПВР) остаются 15 тысяч граждан, прибывших в Россию с Украины до начала специальной военной операции (СВО), сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, всего в ПВР находятся 22 тысячи человек. «Из них 15 тысяч – это те, кто прибыл к нам еще до СВО и уже после СВО с территории Украины, получили гражданство», — пояснила Москалькова.

Сообщается, что эти люди продолжают находиться в ПВР, потому что не могут встать на жилищный учет, поскольку у них нет постоянной регистрации.

На данный момент готовится законодательная инициатива для того, чтобы найти для них решение для постановки на учет, либо включения в государственные программы.

Ранее стало известно, что Россия вернула из украинского плена уже 3,7 тысячи военных. Также на сегодняшний день установлена судьба 9083 бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Москвичам назвали профессию с зарплатой до 550 тысяч рублей в месяц

    Раскрыта судьба тысяч прибывших в Россию граждан Украины до начала СВО

    Экс-возлюбленного Ирины Шейк заметили с часами за 452 миллиона рублей

    Ермак объяснил полученное подозрение в коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok